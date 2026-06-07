La compagna di Fabrizio Corona appare molto magra in alcune foto pubblicate sui social, scatenando numerosi commenti. Le immagini mostrano un aspetto fisico sottile e dimagrito rispetto al passato. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali su eventuali motivi di questa perdita di peso. La pubblicazione ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato l’aspetto fisico in modo diffuso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle condizioni di salute.

Alcune immagini pubblicate sui social hanno acceso una valanga di commenti sull’aspetto fisico della compagna di Fabrizio Corona. Tra preoccupazioni, critiche e messaggi di sostegno, il caso riporta l’attenzione su un problema sempre più diffuso: l’abitudine a giudicare il corpo degli altri. Leggi anche: Fabrizio Corona è pronto a distruggere una persona a cui vuole bene: ha in mano uno scoop che vale milioni di euro Basta una fotografia pubblicata sui social networ k per generare centinaia di commenti, interpretazioni e giudizi. È quanto accaduto nelle ultime ore alla compagna di Fabrizio Corona, che si è ritrovata improvvisamente al centro dell’attenzione per alcuni scatti condivisi durante un momento di relax in famiglia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Paura per la compagna di Fabrizio Corona, appare magrissima sui social e scatta l’allarme: cosa sta succedendo?

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FABRIZIO CORONA

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