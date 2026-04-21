Diletta Leotta è tornata a condividere immagini sul suo profilo social che la ritraggono con il pancione, attirando numerosi commenti e discussioni tra gli utenti. La donna si trova in una fase avanzata della seconda gravidanza, che sta affrontando pubblicamente attraverso le sue pubblicazioni online. La sua presenza sui social ha generato reazioni di vario tipo, con alcune persone che commentano positivamente e altre che esprimono critiche.

Diletta Leotta torna al centro dell’attenzione social in un momento molto delicato e personale della sua vita: la seconda gravidanza, ormai alle battute finali. La conduttrice e giornalista sportiva ha condiviso sul proprio profilo Instagram un nuovo carosello di immagini in cui mostra il pancione, tra scatti in bianco e nero e pose curate. Un gesto pensato come ricordo di una fase importante, ma che si è trasformato rapidamente in una nuova ondata di polemiche online. Le foto, pubblicate a ridosso del parto previsto per metà maggio, hanno attirato numerosi commenti negativi. Una parte degli utenti ha criticato quella che viene percepita.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Le foto con il pancione sui social e le polemiche infinite: cosa sta succedendo a Diletta Leotta

Notizie correlate

Diletta Leotta sommersa dalle critiche per le foto col pancione: "Ha stufato""Ha stufato", "Non sei l'unica donna incinta", "Basta mostrare il pancione ovunque", "Siamo allo sfinimento".

“A letto mi do 10, sono un vulcano. Sui social ho messo il filtro anti-haters: una donna bella e che sa fare delle cose sta sul ca**o”: le parole di Diletta LeottaIl lavoro, gli esordi e i pregiudizi sono stati tre dei temi affrontati da Diletta Leotta durante una puntata del podcast di Victoria Cabello “Fuori...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Diletta Leotta sommersa dalle critiche per le foto col pancione: Ha stufato; Diletta Leotta sommersa dalle critiche per le foto col pancione: Ha stufato; Diletta Leotta mostra il pancione a poche settimane dal parto. Ma gli haters non perdonano: Sembri incinta da due anni; Elodie, Francescka e Diletta Leotta sul Lago di Como tra relax e social.

Diletta Leotta, commenti feroci per le ultime foto col pancione: Ha stufatoDiletta Leotta finisce nel mirino dei social dopo l’ultimo post con il pancione: pioggia di critiche e commenti duri. donnaglamour.it

Diletta Leotta mostra il pancione a poche settimane dal parto. Ma gli haters non perdonano: Sembri incinta da due anniLa conduttrice e giornalista di DAZN che tra poche settimane partorirà il secondo figlio è stata attaccata duramente dagli haters ... libero.it

Non è solo bellezza… è presenza. Diletta Leotta - facebook.com facebook