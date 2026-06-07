Eriksen si accascia di nuovo in campo | paura durante Danimarca-Ucraina

Durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina, il centrocampista danese si è accasciato improvvisamente sul prato del Nature Energy Park di Odense. Dopo il primo episodio, ha ricevuto assistenza medica sul campo e successivamente è stato portato via in barella. La partita è stata interrotta temporaneamente mentre i medici intervenivano per stabilizzare le sue condizioni.

Copenaghen, 7 giugno 2026 – Nuova paura per Christian Eriksen. Il centrocampista della Danimarca si è accasciato in campo durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina, disputata al Nature Energy Park di Odense. Il gioco è stato immediatamente fermato e lo staff medico è entrato in campo per prestare soccorso al calciatore. L’episodio è avvenuto nella ripresa. Secondo le prime ricostruzioni, Eriksen avrebbe portato le mani al petto prima di cadere a terra. I compagni di squadra e i giocatori avversari si sono subito avvicinati, mentre i sanitari intervenivano. La partita è stata poi interrotta definitivamente. A tranquillizzare tutti è arrivata poco dopo una comunicazione della federazione danese: Eriksen è cosciente e sta bene, considerate le circostanze. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Il malore di Eriksen durante Danimarca-Ucraina: il momento in cui si accascia x.com

Christian Eriksen si accascia durante l'amichevole della Danimarca contro l'Ucraina reddit

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