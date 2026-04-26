Biabiany ripercorre la sua carriera | Casiraghi disse che gli ricordavo Henry Poi i problemi al cuore lì ho avuto paura

Jonathan Biabiany, ex attaccante che ha giocato con le maglie di Parma e Inter, ha raccontato alcuni momenti salienti della sua carriera durante un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ha ricordato un commento di un suo allenatore che gli disse che gli ricordava un noto attaccante internazionale. Inoltre, ha parlato dei problemi di salute legati al cuore che lo hanno costretto a fermarsi, suscitando momenti di paura.

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