I nerazzurri hanno fissato i primi obiettivi Le priorità dell’Inter | Solet Jones e Palestra

L’Inter sta concentrando le trattative su tre giocatori: Oumar Solet, Curtis Jones e Marco Palestra. Questi sono i nomi più considerati come priorità per rinforzare la rosa. Le trattative sono in corso e le piste sono attivamente seguite dal club.

Le priorità stanno cominciando a delinearsi. In termini di profili e di nomi altamente graditi. Le piste che l’ Inter sta battendo con maggiore forza per rimpolpare la rosa sono quelle che portano a Oumar Solet, Curtis Jones e Marco Palestra. Ci si muove in anticipo, per quei giocatori che allenatore (Cristian Chivu) e management (il trio formato da Marotta, Ausilio e Baccin) vogliono portare in gruppo a prescindere dalle future uscite. Perché sanno già che si libereranno dei posti in maniera “naturale“, come in difesa per gli addii a parametro zero di Acerbi, Darmian e forse De Vrij (si sta riflettendo sul rinnovo). Oppure perché è bene avere già qualcosa di pronto, nel momento in cui dovessero definirsi quelle cessioni a cui si sta lavorando, come per i settori di centrocampo e dei laterali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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