L’Italia ha battuto la Grecia 1-0 in un’amichevole. Pio Esposito ha segnato il gol decisivo. Questa è la seconda partita di preparazione per la squadra di Silvio Baldini. Le valutazioni dei giocatori sono state pubblicate al termine dell’incontro. La squadra italiana ha mostrato una buona prestazione durante il match.

Le valutazioni degli azzurri di Silvio Baldini al termine della seconda amichevole disputata. Le pagelle al termine del match con la Grecia L’Italia di Silvio Baldini continua a convincere. Gli azzurri, dopo il successo contro il Lussemburgo si ripetono anche in Grecia, disputando una gara di grande personalità e vincendo la seconda amichevole consecutiva. Gli under azzurri giocano senza alcun timore reverenziale, segnano un gol (con il solito Pio Esposito ), colpiscono una traversa e nonostante abbiano giocato gran parte della ripresa in inferiorità numerica (espulsione di Ruggeri), lottano fino alla fine con grande impegno, regalando una prestazione convincente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Grecia-Italia 0-1: Pio Esposito si ripete e lancia i ragazzi di Baldini

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