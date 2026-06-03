L’Italia Under 20 ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo in un’amichevole, grazie a un gol di Pio Esposito. La partita si è conclusa con la rete del centravanti dell’Inter, che ha guidato la squadra di Baldini. La formazione italiana ha mostrato buone prestazioni, con alcuni giocatori che si sono distinti per rendimento. Non sono stati segnalati incidenti o eventi straordinari. La partita si è svolta senza particolari problemi, con l’Italia che ha mantenuto il controllo del gioco.

Le valutazioni, i top e i flop degli azzurri di Baldini dopo l’amichevole contro il Lussemburgo, decisa da una rete del centravanti dell’Inter La giovane Italia di Silvio Baldini non delude le attese. Gli azzurri battono il Lussemburgo nel test amichevole disputato allo Stade de Luxembourg e giocano una gara di personalità. Sugli scudi Pio Esposito, che dopo aver sfiorato il gol nel primo tempo, sblocca il risultato ad inizio ripresa, con un perfetto stacco di testa sul primo palo. Il centravanti dell’Inter fa reparto da solo e colpisce anche un palo; Ndour e Pisilli regalano giocate e fantasia, mentre Koleosho non riesce ad accendersi con continuità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Lussemburgo-Italia 0-1: Pio Esposito guida gli Under di Baldini

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