Pagelle Lussemburgo Italia brillano i ragazzi ‘terribili’ di Baldini! La stella più lucente è Pio Esposito

In una partita amichevole, l’Italia under 19 ha battuto il Lussemburgo. I giudizi sui giocatori italiani, guidati dall’allenatore Baldini, sono positivi. Tra i protagonisti, spicca Pio Esposito, considerato il più brillante tra i giovani azzurri. La vittoria e le valutazioni mostrano l’attenzione verso i talenti emergenti, con particolare enfasi sulle prestazioni individuali dei giocatori più promettenti della squadra.

Pagelle Lussemburgo Italia, i voti agli azzurri guidati da Baldini dopo la vittoria in amichevole. Brilla la stella più di Pio Esposito. L’ Italia supera il Lussemburgo nel primo dei due test internazionali, regalando a Silvio Baldini una serata di sorrisi e indicazioni incoraggianti. A decidere il match è Pio Esposito, protagonista del gol che ha sbloccato la gara in avvio di ripresa, in una notte segnata da una lunga serie di debutti per una Nazionale giovanissima e tutta da scoprire. Buona la prima, dunque, per la giovane Italia di Baldini: gli Azzurri espugnano lo Stade de Luxembourg grazie alla rete del centravanti, confermando entusiasmo, freschezza e personalità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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