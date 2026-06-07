Oltre l’80% dei principi attivi di alcuni antibiotici viene dall’Asia | così l’Europa scopre il prezzo della dipendenza farmaceutica

Oltre l’80% dei principi attivi di alcuni antibiotici proviene dall’Asia. L’Europa, che cerca di ridurre questa dipendenza attraverso il Critical Medicines Act, affronta le conseguenze di due decenni di scelte industriali. La legge mira a rafforzare la produzione locale, ma la transizione richiede tempo e investimenti significativi. La dipendenza da Cina e India rappresenta una sfida per la sicurezza e la sovranità farmaceutica europea.

Per anni, l’Europa ha creduto che la propria prosperità potesse reggersi su questa equazione elementare: produrre meno, comprare di più, pagare il meno possibile. Il Critical Medicines Act nasce precisamente dal fallimento di questa illusione. Nel marzo 2025 la Commissione europea ha presentato l'Act con l’obiettivo di migliorare la disponibilità, la produzione e la sicurezza dell’approvvigionamento dei medicinali critici nell’Unione europea. Nel maggio 2026 Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento, finalizzato a rafforzare la resilienza europea davanti alle carenze di farmaci essenziali. Ma, al di là del linguaggio tecnico di Bruxelles, la questione è più profonda: l’Europa ha finalmente riconosciuto che la produzione farmaceutica non è un settore qualsiasi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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