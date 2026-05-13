Il piano per produrre in Europa antibiotici e vaccini riducendo la dipendenza dalla Cina

Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno concordato sul Critical Medicines Act, un nuovo regolamento che modifica le norme sulla produzione, l’acquisto e la gestione delle scorte di medicinali essenziali. L’obiettivo dichiarato è aumentare la produzione di antibiotici e vaccini in Europa, riducendo così la dipendenza dalla Cina. La decisione riguarda i medicinali considerati critici e mira a rafforzare la sicurezza sanitaria nel continente.

Parlamento e Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo sul Critical Medicines Act (Cma), il regolamento sui medicinali critici, che ridisegna le regole su come l'Ue produce, acquista e garantisce le scorte dei farmaci essenziali. Tra antibiotici, insulina, antidolorifici, vaccini e terapie per.🔗 Leggi su Today.it

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