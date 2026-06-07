Occhio Napoli Spalletti studia lo scherzetto | De Laurentiis non ci sta!

Lobotka è nel mirino della Juventus, che cerca di portarlo a Torino come regista. Luciano Spalletti, allenatore bianconero, ha manifestato interesse per il giocatore. Tuttavia, il presidente del club di appartenenza ha fissato il prezzo di cessione a 35 milioni di euro, rifiutando eventuali sconti. La trattativa rimane aperta, ma al momento non ci sono accordi tra le parti.

Stanislav Lobotka finisce nel mirino della Juventus di Luciano Spalletti: l’allenatore toscano lo vuole come regista, ma De Laurentiis chiede 35 milioni per cederlo. Spalletti chiama Lobotka alla Juventus: la mossa che complica tutto. Come rivela SportMediaset, Luciano Spalletti ha identificato nel centrocampista slovacco il profilo ideale per il suo progetto bianconero. Lo stesso giocatore che ha vinto lo scudetto con gli azzurri rappresenta adesso l’obiettivo tattico del tecnico ex Napoli, che conosce perfettamente le qualità di Lobotka e le sue caratteristiche da regista puro. La richiesta del Napoli è perentoria: 35 milioni di euro per una cessione immediata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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