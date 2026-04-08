Il futuro del Napoli rimane incerto mentre il presidente valuta diverse opzioni per la guida tecnica della squadra. Dopo le recenti discussioni con l’allenatore, si stanno considerando diverse soluzioni nel caso in cui non si arrivi a un accordo. La società sta analizzando le alternative possibili, senza ancora aver preso decisioni definitive. La situazione resta sotto osservazione in attesa di eventuali sviluppi ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro del Napoli passa ancora una volta da Antonio Conte. Ma, come raccontano Vincenzo D’Angelo e Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, quando si parla di progettualità e visione, nulla può essere lasciato al caso. Vincenzo D’Angelo e Antonio Giordano, sulla Gazzetta dello Sport, descrivono Conte come «l’allenatore ideale» per Aurelio De Laurentiis, che due anni fa non ha badato a spese pur di portarlo a Napoli e costruire attorno a lui un progetto ambizioso. Un percorso che si inserisce in una tradizione di tecnici di altissimo livello: da Benitez a Sarri, da Ancelotti a Spalletti, fino all’attuale guida tecnica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Conte-Napoli, futuro in bilico: De Laurentiis studia le alternative”

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