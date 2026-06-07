La segretaria provinciale del partito ha commentato positivamente le dichiarazioni di un esponente del Pd sannita, che ha sottolineato l'importanza di alleanze coerenti. Sorrentino ha definito le parole di Pepe come un passo nella direzione giusta, evidenziando l'apertura al dialogo. Non sono stati annunciati accordi formali, ma si conferma la volontà di mantenere un confronto sulle future strategie politiche.

“Registriamo molto favorevolmente le dichiarazioni della componente della Direzione nazionale del Partito democratico Antonella Pepe. Testimonia che nel Pd sannita, al netto dei giapponesi nella foresta che con incredibile autolesionismo politico continuano nella miope linea di egemonizzare le sconfitte, c’è per fortuna un gruppo che legge gli eventi e lo scenario politico con sagacia e coerenza. A questi esponenti e a questi interlocutori guardiamo con lealtà e sincera volontà di dialogo politico e istituzionale”. Lo scrive in una nota la segretaria provinciale di Noi di Centro-Mastella Marcella Sorrentino. “Bizzarri accordicchi, come Pepe... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - NdC, apertura al dialogo con il Pd sannita: “Bene le parole di Antonella Pepe sulle alleanze coerenti”

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