NdC attacca il Pd sannita | Astruserie sulle alleanze avanti per la nostra strada
Un esponente di Noi con l’Italia ha criticato la segreteria provinciale del Partito Democratico in relazione alle alleanze politiche. In un comunicato, ha affermato che le posizioni del partito sono confuse e ha dichiarato che il suo gruppo continuerà sulla propria strada senza compromessi. La presa di posizione si inserisce nel dibattito locale sulle future strategie politiche e sulle alleanze per le prossime scadenze elettorali. Nessun altro dettaglio riguardo alle dichiarazioni o alle eventuali reazioni è stato fornito.
“Le sottili differenziazioni tra contesti locali e nazionali in cui si attarda la segreteria provinciale del PD sono astruserie e non c’entrano nulla con l’abc della politica. Le alleanze non si fanno a convenienza, né sono una ruota che gira all’impazzata e fermandosi sempre in punti diversi. Se c’è preclusione doveva esserci a novembre per le Regionali e l’anno prossimo alle Politiche. Così è solo uno zig-zag disordinato e questo per noi è inaccettabile e sbagliato”. Lo scrive il vicesegretario provinciale di NdC, Michele Iapozzuto, a proposito di recenti dichiarazioni della segretaria sannita del Pd. “Le Politiche del 2027, che come si... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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