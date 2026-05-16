Un esponente di Noi con l’Italia ha criticato la segreteria provinciale del Partito Democratico in relazione alle alleanze politiche. In un comunicato, ha affermato che le posizioni del partito sono confuse e ha dichiarato che il suo gruppo continuerà sulla propria strada senza compromessi. La presa di posizione si inserisce nel dibattito locale sulle future strategie politiche e sulle alleanze per le prossime scadenze elettorali. Nessun altro dettaglio riguardo alle dichiarazioni o alle eventuali reazioni è stato fornito.

“Le sottili differenziazioni tra contesti locali e nazionali in cui si attarda la segreteria provinciale del PD sono astruserie e non c’entrano nulla con l’abc della politica. Le alleanze non si fanno a convenienza, né sono una ruota che gira all’impazzata e fermandosi sempre in punti diversi. Se c’è preclusione doveva esserci a novembre per le Regionali e l’anno prossimo alle Politiche. Così è solo uno zig-zag disordinato e questo per noi è inaccettabile e sbagliato”. Lo scrive il vicesegretario provinciale di NdC, Michele Iapozzuto, a proposito di recenti dichiarazioni della segretaria sannita del Pd. “Le Politiche del 2027, che come si... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - NdC attacca il Pd sannita: “Astruserie sulle alleanze, avanti per la nostra strada”

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