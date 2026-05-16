NdC | Da segretaria Pd astruserie | alleanze non si fanno a convenienza avanti per nostra strada

La segreteria provinciale del Partito Democratico ha dichiarato che le alleanze politiche non devono essere basate sulla convenienza, ma devono seguire un percorso indipendente. Ha inoltre affermato che le differenze tra le dinamiche a livello locale e nazionale sono poco rilevanti e non influenzano le decisioni politiche fondamentali. La posizione è stata espressa in un’intervista, in cui si è sottolineato che il partito intende proseguire sulla propria strada senza lasciarsi condizionare da fattori esterni o da strategie di breve termine.

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