Muore dopo una caduta da cavallo il gesto della dottoressa Donatella Mecchia salva cinque persone

Da notizieaudaci.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 46 anni è deceduta dopo essere caduta da un cavallo durante un allenamento in provincia di Milano. I soccorritori hanno tentato di rianimarla senza successo. Prima di morire, ha deciso di donare gli organi, permettendo a cinque persone di ricevere un trapianto. La dottoressa Donatella Mecchia ha svolto un ruolo cruciale in questa operazione.

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L’incidente durante un allenamento in provincia di Milano. Inutili i tentativi dei medici: la 46enne ha scelto di donare gli organi. Una vita dedicata alla medicina, alla ricerca e alla cura degli altri. Poi una tragedia improvvisa che ha sconvolto familiari, amici e colleghi. È morta a 46 anni Donatella Mecchia, medico originaria di San Vito al Tagliamento e residente da tempo a Milano, rimasta gravemente ferita dopo una caduta da cavallo durante una sessione di allenamento. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi della figlia maggiore Aurora. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasferita all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stata ricoverata in terapia intensiva neurologica per una grave emorragia cerebrale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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