Incendio doloso a Laurino in fiamme un' abitazione | salva una famiglia di cinque persone

Un incendio doloso si è verificato questa notte a Laurino, in via San Pietro, coinvolgendo un'abitazione. Le fiamme sono state alimentate da ignoti che hanno spruzzato benzina sul luogo, causando danni alla struttura. Una famiglia composta da cinque persone è riuscita a mettersi in salvo senza riportare ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini.

Rogo appiccato con della benzina in via San Pietro. Indagano le forze dell'ordine Grave incendio doloso a Laurino, in via San Pietro, dove ignoti hanno appiccato il fuoco a un’abitazione usando della benzina. La famiglia, composta da cinque persone, è riuscita a mettersi in salvo in tempo. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso per identificare i responsabili. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Incendio notturno: gattino muore tra le fiamme, famiglia si salvaUn incendio notturno a San Giorgio di Nogaro: la tragedia del gattino tra le fiamme Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha devastato... Tre persone arrestate per l'incendio doloso al calzaturificio: per gli investigatori fu una vendettaSecondo i Carabinieri, la donna e i due uomini dietro l'atto doloso avrebbero progettato atti intimidatori e violenti contro la titolare dell'azienda...