Premio Fair Play Menarini | Tinaburri ‘premiata per aver soccorso una donna caduta da cavallo’
Durante il campionato del mondo giovani cavalli del 2025, una giovane cavallerizza ha salvato una donna caduta da cavallo. La donna ha raccontato di essere rimasta calma e di aver agito prontamente nel momento dell’incidente. Per questo gesto, ha ricevuto il Premio Fair Play Menarini. La premiazione è avvenuta recentemente. La cavallerizza ha descritto l’intervento come una reazione immediata e senza esitazioni.
‘Al campionato del mondo giovani cavalli, ad agosto 2025, ho salvato una donna caduta da cavallo. Sono rimasta fredda e sono riuscita a intervenire durante l’accaduto’. Gloria Tinaburri, vincitrice del Premio Fair Play Menarini "Giovani", racconta così le motivazioni del riconoscimento ricevuto nella Sala d’Onore del Coni, a Roma. Le radici non sono mai solo un luogo. Quando pensiamo al passato, più o meno lontano, riaffiorano odori, voci, perfino dolori che attraversano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Premio Fair Play Menarini: Tinaburri, premiata per aver soccorso una donna caduta da cavallo
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