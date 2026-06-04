Durante il campionato del mondo giovani cavalli del 2025, una giovane cavallerizza ha salvato una donna caduta da cavallo. La donna ha raccontato di essere rimasta calma e di aver agito prontamente nel momento dell’incidente. Per questo gesto, ha ricevuto il Premio Fair Play Menarini. La premiazione è avvenuta recentemente. La cavallerizza ha descritto l’intervento come una reazione immediata e senza esitazioni.

‘Al campionato del mondo giovani cavalli, ad agosto 2025, ho salvato una donna caduta da cavallo. Sono rimasta fredda e sono riuscita a intervenire durante l’accaduto’. Gloria Tinaburri, vincitrice del Premio Fair Play Menarini "Giovani", racconta così le motivazioni del riconoscimento ricevuto nella Sala d’Onore del Coni, a Roma. Le radici non sono mai solo un luogo. Quando pensiamo al passato, più o meno lontano, riaffiorano odori, voci, perfino dolori che attraversano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Premio Fair Play Menarini: Tinaburri, premiata per aver soccorso una donna caduta da cavallo

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