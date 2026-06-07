Il team legale di Giuseppe Cipriani ha chiesto un risarcimento danni pari a 250 milioni di dollari (corrispondenti a circa 216 milioni di euro) al "Fatto Quotidiano" e a "Report" mentre valuta azioni legali contro "È sempre Cartabianca". Travaglio però non ci sta e contesta il metodo dei magistrati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Minetti, legali Cipriani chiedono $250mln al Fatto Quotidiano e a Report per diffamazione, Travaglio: "La Procura non può accusarci di falso"

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Minetti, la situazione si ribalta. I legali chiedono risarcimenti al Fatto Quotidiano, Cartabianca e ReportI legali di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani prendono atto dell’esito delle verifiche condotte dalla Procura Generale di Milano in seguito alla diffusione delle notizie – rivelatesi tutte non vere c ... affaritaliani.it