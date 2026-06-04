Travaglio ha dichiarato che la Procura Generale non può accusare il Fatto Quotidiano di falso, definendo questa accusa una forma di diffamazione. Ha aggiunto che, se la procura insiste, il giornale si riserva di denunciare per diffamazione o di chiedere scuse. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento su La7, in risposta a quanto riferito in relazione al caso Minetti.

“Possono anche raccontare che gli asini volano, ma l’unica cosa che la Procura Generale non può fare è accusare il Fatto Quotidiano di falso, perché questa è una diffamazione. E non possono farlo perché non hanno sentito le persone che abbiamo sentito noi. Quella cosa lì se la rimangiano e ci chiedono scusa, altrimenti li denunciamo “. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti e sulle verifiche della Procura Generale di Milano che ha smentito l’inchiesta del quotidiano. Il direttore sottolinea: “Continueremo a lavorare su questa vicenda invereconda per dare delle notizie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Minetti, Travaglio: “La Procura non può accusare il Fatto di falso, è diffamazione. Si rimangino tutto e ci chiedano scusa o li denunciamo”. Su La7

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Lilli e tu - insieme alla redazione di @OttoemezzoTW - non pensi di dover chiedere scusa ai telespettatori per aver dato tanto risalto al presunto caso #Minetti inventato dal giornale di #Travaglio? #ottoemezzo x.com

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