Napoli duello di mercato con il Milan | ad aiutare gli azzurri può essere il Liverpool

Napoli e Milan sono coinvolti in un confronto anche sul mercato, dopo aver affrontato diverse sfide durante questa stagione. La possibile presenza di un interesse da parte di un grande club internazionale potrebbe influenzare le trattative delle due squadre italiane, creando nuove dinamiche nel calciomercato. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati ufficializzati trasferimenti o accordi.

Un duello che potrebbe andare in scena anche nel corso del calciomercato. Dopo essersi date battaglia sul campo in questa stagione, Napoli e Milan potrebbero presto doversi scontrare anche al di fuori del rettangolo verde. L’obiettivo per entrambe è quello di alzare il livello qualitativo della rosa dopo una stagione non del tutto soddisfacente e l’attenzione è rivolta verso il reparto difensivo: secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, nel mirino del club azzurro sarebbe finito Mario Gila, da tempo obiettivo di mercato rossonero. Gila nel mirino del Napoli: obiettivo sorpasso sul Milan. Il Napoli si aggiunge alla lista delle squadre interessate a Mario Gila.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, duello di mercato con il Milan: ad aiutare gli azzurri può essere il Liverpool Notizie correlate De Canio: “Attenzione, Cagliari-Napoli può essere una partita trappola per gli azzurri”De Canio: “Attenzione, Cagliari-Napoli può essere una partita trappola per gli azzurri” Luigi De Canio a Radio Crc: «Napoli diverso tra casa e... Mercato Milan, contatto diretto con l’agente di Lewandowski: pronto il duello con la Juve per il colpo a zero?Mercato Milan, contatto diretto con l’agente di Lewandowski: pronto il duello con la Juve per il colpo a zero? Enzo Fernandez Chelsea, caso... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, Meret verso l'addio: il duello perso con Milinkovic-Savic, il contratto e dove può andare; Unicredit, il duello in Germania per Commerzbank: chi è la manager tedesca che frena la corsa di Orcel; Con il Caso Var si riapre il Campionato: duello tra Milan Napoli Juve; Juve avanti sul Milan per Lewandowski: il polacco apre all'ipotesi bianconera. Schira – Napoli e Roma su Alajbegovic: c’è una precisa strategia di mercatoNapoli e Roma cercheranno di anticipare la concorrenza per Alajbegovic. L'idea è quella di evitare la vetrina dei Mondiali. L'intervento di Nicolò Schira su X ... mondonapoli.it Ugarte, sul centrocampista c’è anche il Napoli. Il Manchester United non chiude la porta alla cessione. Servono 30 milioni di euro. Le ultimeUgarte, sul centrocampista c'è anche il Napoli. Il Manchester United non chiude la porta alla cessione. Servono 30 milioni di euro. Le ultime ... juventusnews24.com La verità sul suo addio al Napoli non la conosciamo. E probabilmente non la conosceremo mai. I fatti, però, ci raccontano che il Napoli voleva trattenerlo con un contratto firmato due anni e mezzo prima da 1 milione e 400mila euro a stagione. Perché un rinno - facebook.com facebook Dagli archivi a un istituto universitario locale, fino ai nomi delle strade, #Napoli, città portuale dell'Italia meridionale, intrattiene da secoli stretti legami con la #Cina, divenendo testimone privilegiata dello sviluppo degli scambi culturali tra i due Paesi. Lui x.com