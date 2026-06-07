Kylian Mbappé si propone come possibile capocannoniere della Coppa del Mondo 2026. Le quote delle scommesse indicano un forte interesse sul suo nome, con alcuni bookmaker che vedono possibilità di vittoria ancora alta. Il giocatore francese ha già dimostrato di poter competere per il titolo di miglior marcatore, e le quote riflettono la fiducia nelle sue capacità di conquistare nuovamente la Scarpa d’Oro.

Kylian Mbappé ambisce al ruolo di capocannoniere della Coppa del Mondo 2026: quote a confronto sul futuro del bomber francese. Il suo nome non può non saltare fuori, quando si parla di capocannoniere ai Mondiali. Kylian Mbappé, del resto, è il primo nome sulla lista di chiunque. E sarebbe strano il contrario, atteso che l’attaccante della Francia si presenta ai nastri di partenza della Coppa del Mondo 2026 da grandissimo favorito, forte della Scarpa d’Oro conquistata nel 2022 e reduce da un’altra stagione semplicemente straordinaria con la maglia del Real Madrid. Le lavagne dei bookmaker confermano in pieno lo status di principale candidato del fuoriclasse francese per il titolo di miglior marcatore del torneo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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© Ilveggente.it - Mbappé capocannoniere Mondiali 2026: quote a confronto e perché può vincere ancora la Scarpa d’Oro

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SCOMMESSE MONDIALI: Quote vincente Mondiale 2026!

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