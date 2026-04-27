Harry Kane si trova in testa alla classifica della Scarpa d’Oro grazie a un gol nel match di Bundesliga tra il Bayern e il Mainz, conclusosi con un punteggio di 4-3. Con 66 punti totali, il giocatore britannico si mantiene davanti a Mbappé, alimentando la sfida tra i due attaccanti. La partita ha visto Kane protagonista in campo, contribuendo alla vittoria della sua squadra con un gol importante.

? Cosa sapere Harry Kane segna nel 4-3 del Bayern contro il Mainz in Bundesliga.. Il leader della Scarpa d'Oro guida la corsa con 66 punti totali.. Harry Kane segna ancora nel trionfo del Bayern per 4-3 contro il Mainz, consolidando la sua posizione in vetta alla corsa per la Scarpa d’Oro europea mentre Mbappé e Haaland restano alle sue?t. La battaglia per il titolo di miglior marcatore del continente si infiamma. Il tecnico inglese non accenna a fermarsi, alimentando una classifica che vede i colossi della Premier League e della Liga in costante lotta tra loro. La dinamica del premio, basata sulla moltiplicazione dei gol per un coefficiente di difficoltà variabile tra 1,5 e 2 a seconda del campionato, sta delineando un quadro dove l’efficacia conta quanto il prestigio del torneo disputato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scarpa d’Oro: Kane vola in vetta, la sfida con Mbappé si infiamma

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Ciao, mi consigliereste una scarpa che sia un buon compromesso di resa tra asfalto e sterrato Graziee - facebook.com facebook