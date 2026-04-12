Muriqi travolge il Rayo e supera Eto’o | sfida Mbappé per la Scarpa d’Oro

Il Maiorca ha battuto il Rayo Vallecano grazie a una doppietta di Vedat Muriqi, che in quattro minuti ha segnato due reti. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra locale, mentre Muriqi si avvicina a Mbappé nella corsa alla Scarpa d’Oro. La prestazione del giocatore kosovaro ha attirato l’attenzione, superando anche Eto’o nella classifica dei marcatori.

Il Maiorca ha trovato la vittoria sul Rayo Vallecano grazie a una prestazione travolgente di Vedat Muriqi, l’attaccante kosovaro che ha dominato il campo segnando due reti in un arco temporale di soli quattro minuti. La punta ha firmato un duetto fulminante davanti ai propri tifosi, riscrivendo la storia del club e stabilendo un nuovo primato di marcature per il Maiorca nella Liga, superando così il precedente record detenuto dalla leggenda Samuel Eto’o. L’impatto statistico della notte del record. Oltre alla capacità realizzativa, i numeri evidenziano un coinvolgimento totale dell’attaccante nel gioco collettivo. Il giocatore ha toccato il pallone 31 volte durante l’incontro, dimostrando di essere non solo un finalizzatore ma un perno centrale nelle fasi di costruzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Muriqi travolge il Rayo e supera Eto’o: sfida Mbappé per la Scarpa d’Oro Leggi anche: Mbappé segna e la Francia supera il Brasile nonostante l’espulsione. Leggi anche: Mbappé supera i dubbi fisici e punta a giocare contro il Benfica.