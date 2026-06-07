Negli ultimi decenni, gli italiani hanno progressivamente abbandonato l'uso della carta per comunicare, passando a tecnologie digitali. La comunicazione via telefono fisso e cellulare si è evoluta in modo significativo, sostituendo le lettere e le cartoline con messaggi digitali e email. Attualmente, gran parte delle interazioni avviene attraverso dispositivi elettronici, con un passaggio dai mezzi tradizionali a quelli basati su dati digitali, come i petabyte di informazioni gestiti quotidianamente.

Dalla busta al byte, passando per il telefono fisso e il cellulare: il modo in cui gli italiani comunicano si è trasformato radicalmente in meno di un secolo. E i dati raccontano una storia che va ben oltre la nostalgia. Miliardi di lettere e poi il silenzio: il declino della corrispondenza cartacea in Italia. C’è stato un tempo in cui scrivere era un atto fisico, quasi rituale. Si cercava la penna giusta, si sceglievano le parole con cura, si leccava il francobollo. La lettera partiva e con lei qualcosa di te: un pensiero che avrebbe attraversato distanze reali, affidato a mani sconosciute, borse postali, treni notturni. Secondo i dati Istat, nel 1926 — quando ancora un italiano su quattro non sapeva leggere né scrivere — venivano spedite nel paese circa 2 miliardi di unità di corrispondenza l’anno. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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© Nonewsmagazine.com - L’ultima cartolina: come l’Italia ha abbandonato la carta e abbracciato i petabyte

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