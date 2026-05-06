Elena D’Amario, giudice del serale e ex allieva di Amici, ha condiviso come l’esperienza nel programma abbia influenzato il suo percorso. Ricorda di aver esitato all’inizio, ma di aver trovato supporto in Maria, che le ha dato un abbraccio. La ballerina, che ha ricoperto anche ruoli di coreografa, ha parlato del suo passato nel talent, ricollegandolo alle tappe della sua carriera.

Ai tanti che si sentono di dirle grazie si è aggiunta in questi giorni Elena D’Amario, ballerina professionista che dopo essere stata, nella nona edizione, allieva nella scuola di Amici, e poi ballerina professionista e coreografa, ora ricopre il ruolo di giudice del serale. Nonostante le numerose esperienze internazionali, come quella di membra della Parsons Dance Company di New York ma non solo, e i lavori a fianco di grandi artisti, per Elena D’Amario è lo show di canale 5 l’esperienza più importante vissuta fino ad ora. Quella che le ha stravolto l’esistenza appunto. Lo ha ribadito in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e canzoni, durante la quale ha anche chiarito come questa consapevolezza la guidi nelle esternazioni verso i ragazzi e nelle ragazze che stanno inseguendo il sogno che una volta era il suo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elena D’Amario: «Amici mi ha cambiato la vita. E quando ho esitato, Maria mi ha abbracciato»

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