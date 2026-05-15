Giro d’Italia il giorno dopo | una cartolina per la Campania con i due ‘geni’ di turno
Dopo la partenza da Paestum e l’arrivo a Napoli, il Giro d’Italia prosegue lasciando nella memoria delle immagini di paesaggi e strade percorse. La tappa ha visto attraversare diverse zone della Campania, con la corsa che ha coinvolto centinaia di atleti e spettatori lungo il percorso. Le immagini della carovana che sfreccia tra i paesaggi campani sono ancora vive, mentre la corsa continua verso le prossime tappe.
Tempo di lettura: 2 minuti Restano ancora negli occhi le immagini degli scenari attraversati dalla carovana in rosa in occasione della tappa del Giro d’Italia che ha portato il gruppo da Paestum a Napoli. Immagini incantevoli, una cartolina della Campania che destato stupore in quanti hanno avuto modo di poter vedere la tappa e godersi ogni piccolo scorcio dei centri attraversati. Tutto bellissimo, compresa la prima vittoria italiana, quella di Davide Ballerini che spezza l’incantesimo in questo Giro d’Italia. Una tappa vinta e ora spazio alla speranza in rosa che si riversa nel talento di Pellizzari. A lui toccherà provare a sfilare la maglia rosa che pare destinata al vero favorito, Vingegaard. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
CARNE PER L'INVERNO | Ep.5 - Cacciatori di Montagna 6
Sullo stesso argomento
LIVE Giro d’Italia 2026, la 4a tappa Catanzaro-Cosenza in diretta: si riparte dopo il giorno di riposoLa 4a tappa del Giro d'Italia in diretta live: si parte da Catanzaro alle ore 12:10.
Giornata della donna, la cartolina filatelica di Poste Italiane: "L’8 marzo è ogni giorno"Un messaggio di impegno che vuole andare oltre il giorno di celebrazione e che conferma l'attenzione aziendale verso un tema ancora oggi prioritario...
Giro d'Italia Tour de France Vuelta a España Who will win on la Corsa Rosa, and complete the Grand Tour Triple Crown? Chi vincerà alla Corsa Rosa completando così la Grand Tour Triple Crown? #GirodItalia x.com
Giro d’Italia, il salernitano in festa per la corsa rosa: spettacolo sul lungomare e trionfo di Ballerini #giroditalia #Provinciasalernitana #Salerno #tappapaestumnapoli facebook
Vingegaard prende precauzioni di viaggio mentre accoglie il cambio in Italia dopo un inizio scivoloso al Giro in Bulgaria reddit
Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Chieti-Fermo: percorso, orari, tvIl primo vero arrivo in salita dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa lascerà certamente il segno, ma non ci sarà tempo per rifiatare. Non ci sono ... oasport.it
Giro d'Italia 2026, 7^ tappa da Formia a Blockhaus: il percorsoSettima tappa oggi, 15 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Formia e arriva a Blockhaus. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio e la tappa di ieri è stata ... tg24.sky.it