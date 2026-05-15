Giro d’Italia il giorno dopo | una cartolina per la Campania con i due ‘geni’ di turno

Dopo la partenza da Paestum e l’arrivo a Napoli, il Giro d’Italia prosegue lasciando nella memoria delle immagini di paesaggi e strade percorse. La tappa ha visto attraversare diverse zone della Campania, con la corsa che ha coinvolto centinaia di atleti e spettatori lungo il percorso. Le immagini della carovana che sfreccia tra i paesaggi campani sono ancora vive, mentre la corsa continua verso le prossime tappe.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui