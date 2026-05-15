Giro d’Italia il giorno dopo | una cartolina per la Campania con i due ‘geni’ di turno

Da anteprima24.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partenza da Paestum e l’arrivo a Napoli, il Giro d’Italia prosegue lasciando nella memoria delle immagini di paesaggi e strade percorse. La tappa ha visto attraversare diverse zone della Campania, con la corsa che ha coinvolto centinaia di atleti e spettatori lungo il percorso. Le immagini della carovana che sfreccia tra i paesaggi campani sono ancora vive, mentre la corsa continua verso le prossime tappe.

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Tempo di lettura: 2 minuti Restano ancora negli occhi le immagini degli scenari attraversati dalla carovana in rosa in occasione della tappa del Giro d’Italia che ha portato il gruppo da Paestum a Napoli. Immagini incantevoli, una cartolina della Campania che destato stupore in quanti hanno avuto modo di poter vedere la tappa e godersi ogni piccolo scorcio dei centri attraversati. Tutto bellissimo, compresa la prima vittoria italiana, quella di Davide Ballerini che spezza l’incantesimo in questo Giro d’Italia. Una tappa vinta e ora spazio alla speranza in rosa che si riversa nel talento di Pellizzari. A lui toccherà provare a sfilare la maglia rosa che pare destinata al vero favorito, Vingegaard. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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