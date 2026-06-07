Lo stallo di Sarajevo | Meloni stretta in Ue

Da cms.ilmanifesto.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giorgia Meloni non ha partecipato al vertice Balcani-Ue in Montenegro, causando uno stallo durante l’incontro. La cancellazione dell’assenza della premier italiana ha segnato un momento di tensione tra i partecipanti. La decisione di non intervenire si inserisce in un quadro di rapporti complicati tra l’Italia e l’Unione Europea. La presenza o assenza di Meloni al vertice ha attirato l’attenzione, senza tuttavia modificare formalmente gli impegni già previsti.

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