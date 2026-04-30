Il governo ha deciso di allocare 3,7 miliardi di euro tra difesa ed energia, approvando una modifica alla manovra in Parlamento. La decisione è stata comunicata durante la discussione in Aula, con la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 26 che consente di adattare i fondi in risposta a eventuali shock energetici. La misura mira a rafforzare il supporto su questi settori strategici.

? Cosa sapere Meloni sblocca la manovra stanziando 3,7 miliardi per difesa ed energia in Aula.. La clausola di salvaguardia basata sull'articolo 26 garantisce flessibilità contro gli shock energetici.. La Camera riceve oggi il documento di finanza pubblica, portando in Aula una risoluzione di maggioranza che punta sulla flessibilità per gestire le emergenze energetiche e i conti nazionali. Il testo della coalizione di governo, che si prepara al dibattito parlamentare, introduce la possibilità di attivare una clausola di salvaguardia nazionale basata sull’articolo 26 del nuovo patto. Questa misura permetterebbe di deviare dal percorso della spesa netta stabilito in circostanze eccezionali e non governabili dallo Stato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Manovra, Meloni sblocca lo stallo: 3,7 miliardi per difesa ed energia

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