Valle d’Aosta Testolin decaduto e reintegrato | lo stallo in Regione arriva sul tavolo di Meloni

Il 2 maggio 2026, un tribunale civile di Aosta ha dichiarato la decadenza di un presidente regionale, sollevando una questione giuridica sulla validità del suo incarico. La decisione ha portato a un immediato reintegro dell'ex presidente, provocando un impasse politico all’interno della Regione. La vicenda ha attirato l’attenzione del governo nazionale, che ha deciso di intervenire per chiarire la situazione e valutare eventuali azioni legali o amministrative da adottare. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

Renzo Testolin il 2 maggio 2026 è decaduto da presidente della Regione Valle d’Aosta per sentenza del Tribunale civile di Aosta, la n. 1102026. Sei giorni dopo, con il deposito del ricorso in Corte d’Appello di Torino, la sentenza è stata sospesa nei suoi effetti e Testolin è tornato in carica. Dall’ 8 maggio la Valle d’Aosta ha quindi un presidente che il primo grado ha dichiarato ineleggibile e che continua a esercitare, oltre alle funzioni politiche, anche quelle prefettizie di rappresentante del governo previste dal decreto legislativo luogotenenziale 545 del 1945. Unica regione in cui questo accade. Il punto, in diritto, è semplice. La legge regionale 21 del 2007 stabilisce che si possono ricoprire cariche in Giunta per due legislature consecutive. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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