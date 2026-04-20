Recentemente, un commento ha attirato l’attenzione dei fan di Star Wars riguardo a una battuta considerata tra le peggiori della saga, che riproponeva un ritorno del personaggio di un antagonista principale. La frase, già criticata per la sua superficialità, è stata ora definita ancora più deludente a causa di un ulteriore inserimento nel contesto narrativo. La saga, sebbene amata, è spesso criticata per la qualità dei dialoghi, come ha più volte sottolineato anche un attore protagonista durante le riprese della trilogia originale.

Per quanto amata sia la saga di Star Wars , i dialoghi non sono sempre all’altezza. Nessuno è stato più esplicito di Harrison Ford a riguardo, che (in)famosa volta si oppose a George Lucas in persona durante le riprese della trilogia originale. I dialoghi dei prequel sono spesso oggetto di critiche ; l’avversione di Anakin per la sabbia viene spesso citata come uno dei punti più bassi. Ma pochi momenti sono stati così disastrosi come la battuta di Oscar Isaac in ” Star Wars: L’ascesa di Skywalker “, pronunciata in modo così negativo . Perché la frase “In qualche modo, Palpatine è tornato” è stata aggiunta a L’Ascesa di Skywalker. C’è qualcosa di macabramente divertente nello scoprire che l’intera scena è stata rigirata, aggiunta – secondo Isaac – mentre il team creativo “si affannava” a dare un senso al film.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - “In qualche modo, Palpatine è tornato”: la peggiore battuta di sempre di Star Wars è appena diventata ancora peggiore

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