Prima dell'amichevole in Turchia tra le squadre nazionali, i giocatori hanno mostrato fotografie di bambini uccisi in una scuola bombardata. Contestualmente, il presidente della FIFA ha confermato che il prossimo Mondiale si svolgerà negli Stati Uniti e che vi prenderà parte anche una squadra nazionale coinvolta. La partita si è svolta regolarmente, senza interruzioni legate alle immagini mostrate.

Ad Antalya l'Iran ha sconfitto 5-0 in amichevole Costa Rica. con doppietta dell'ex interista Taremi e reti di Gholizadeh, Mohebi e Ghaedi. Durante l'inno i giocatori hanno mostrato le foto dei bambini uccisi nel raid aereo del 28 febbraio sulla scuola nella città di Minab, che ha fatto almeno 170 vittime tra studenti e insegnanti. "L'Iran ci sarà ai Mondiali e giocherà negli Usa, a Seattle e Los Angeles, come da calendario. Il calcio porta unità e speranza, anche nelle circostanze più difficili e la Fifa continuerà a sostenere l'Iran per garantire le migliori condizioni possibili mentre si prepara per la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Iran in campo con le foto di bambini uccisi. Infantino: "Al Mondiale ci sarà. E giocherà negli Usa".

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