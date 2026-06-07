La rivalità tra Inter e Milan si ferma al fischio finale. Fuori dal campo, però, i destini dei due club sono legati da un progetto che vale centinaia di milioni di euro e che richiede, per andare avanti, che entrambe le parti remino nella stessa direzione. È per questo che l’instabilità che attraversa Casa Milan in queste settimane non lascia indifferente la dirigenza nerazzurra. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter starebbe seguendo con attenzione e una certa apprensione le vicende societarie dei rivali cittadini, consapevole che un vuoto di potere prolungato dall’altra parte del tavolo rischia di rallentare – o complicare – il percorso verso il nuovo stadio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - L’Inter guarda il caos Milan con apprensione: senza una guida stabile a Casa Milan, il nuovo stadio rischia di fermarsi

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