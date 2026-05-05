Nuovo stadio il caso del tunnel Patroclo | Il piano di Milan e Inter per spostarlo rischia di paralizzare la viabilità

Il progetto di spostamento del tunnel di via Patroclo, presentato dalle squadre di calcio coinvolte, ha suscitato preoccupazioni riguardo alla viabilità cittadina. Le autorità hanno evidenziato che le modifiche proposte potrebbero causare congestioni e difficoltà nel traffico quotidiano. La questione è al centro di un dibattito che coinvolge enti pubblici, cittadini e i soggetti interessati alla realizzazione del nuovo stadio.

Milano – Il progetto di spostamento del tunnel di via Patroclo, così come concepito e proposto da Milan e Inter, rischia di provocare una paralisi della viabilità, non è supportato da analisi trasportistiche adeguate e pone un problema relativo all’inquadramento giuridico che il nuovo tunnel dovrà avere una volta finiti i lavori ed entrato in servizio. Tre criticità evidenziate dalla Direzione Mobilità e dalla Direzione Infrastrutture e Spazio Pubblico del Comune, come si può leggere in due documenti: il verbale della Conferenza dei Servizi Preliminare e il parere reso dalle medesime Direzioni. Tre criticità che riguardano, meglio...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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