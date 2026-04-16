Durante l'evento 'Il Foglio a San Siro', il Presidente del Milan ha commentato le prossime mosse riguardanti il nuovo stadio, sottolineando che sia il club rossonero che l'Inter condividono le stesse esigenze. Ha aggiunto che entro l'estate saranno annunciati dettagli sul progetto, senza però fornire ulteriori specifiche. La discussione si è concentrata sulle collaborazioni tra le due società per la realizzazione dell'impianto.

Oggi si è svolto 'Il Foglio a San Siro', iniziativa promossa dal quotidiano all'interno dello stadio condiviso da Milan e Inter. Nel corso dell'evento sono intervenuti diversi ospiti: tra questi anche il presidente rossonero Paolo Scaroni, le cui parole abbiamo raccolto su vari temi legati all'attualità del Milan e, più in generale, del calcio italiano. Uno degli argomenti del suo intervento è stato il futuro di 'San Siro' e il nuovo stadio che Milan e Inter costruiranno assieme nei prossimi anni. In particolare, il numero 1 d Enel si è espresso su quelli che sono i prossimi step che riguardano la nascita del nuovo impianto nella zona acquistata dai due club milanesi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Scaroni sul nuovo stadio: “Milan e Inter con le stesse esigenze. Entro l’estate ecco cosa succederà …”

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