L’EBU e la Federazione Europea di Atletica Leggera hanno annunciato il prolungamento della loro collaborazione fino al 2031. La partnership riguarda la trasmissione e la copertura delle competizioni di atletica leggera in Europa. L’accordo include la diffusione di eventi attraverso i canali dell’EBU e altri mezzi di comunicazione. La collaborazione era già in atto e ora è stata estesa per altri dieci anni. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli economici dell’accordo.

European Athletics e l’EBU collaborano dal 1981 e questo ultimo accordo celebra ben 50 anni di partnership. Questa pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per te. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti. Questo sito non è una testata giornalistica, in quanto non è aggiornato periodicamente, pertanto non è da considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - L’EBU e la Federazione Europea di Atletica Leggera estendono la storica partnership fino al 2031

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atletica leggera: presentata la candidatura di Roma per i Mondiali 2029-2031La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha annunciato ufficialmente la candidatura di Roma per ospitare una delle due edizioni dei Mondiali di...

Insieme verso Los Angeles 2028: ufficiale la partnership tra Allianz e la Federazione Arrampicata Sportiva ItalianaÈ stata annunciata ufficialmente una collaborazione tra una grande compagnia assicurativa e la Federazione Nazionale di Arrampicata Sportiva Italiana.

Si parla di: Boxe, Falcinelli vola in Germania: obiettivo prendersi un altro pezzo d’Europa.

Video. Varoufakis: scegliere se creare federazione Ue o sciogliere l'EuropaL'ex ministro delle Finanze ed economista greco ha dichiarato al programma mattutino di Euronews Europe Today che l'Ue è bloccata tra la federazione e lo scioglimento, attribuendo la responsabilità ... it.euronews.com

Federazione o confederazione?Lunedì all’Università di Lovanio, in Belgio, l’ex presidente del Consiglio italiano ed ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ha tenuto un discorso in cui ha sostenuto che per ... ilpost.it