Atletica leggera | presentata la candidatura di Roma per i Mondiali 2029-2031

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha annunciato ufficialmente la candidatura di Roma per ospitare una delle due edizioni dei Mondiali di Atletica Leggera tra il 2029 e il 2031. La decisione è stata comunicata tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale della federazione. La candidatura riguarda una delle due manifestazioni previste nel prossimo decennio.

Con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) ha ufficializzato la candidatura di Roma ad ospitare i Mondiali di Atletica Leggera per una delle due edizioni previste nel biennio 2029-2031. Il progetto ha ottenuto il pieno sostegno del governo italiano. Infatti, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha accompagnato il dossier con una lettera ufficiale proprio a conferma dell’impegno delle istituzioni italiane. Una decisione che testimonia l’interesse concreto dell’Italia ad ospitare uno degli eventi sportivi più prestigiosi del mondo. A settembre la scelta definitiva. La FIDAL e il governo italiano avranno tempo fino al 5 agosto per completare tutta la documentazione richiesta dalla World Athletics. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Atletica leggera: presentata la candidatura di Roma per i Mondiali 2029-2031 Atletica, la FIDAL formalizza la candidatura di Roma ai Mondiali 2029-2031: il progetto è stato ritenuto valido dal GovernoLa corsa di Roma verso i Campionati del Mondo di atletica entra nella fase decisiva. Leggi anche: Atletica, Roma candidata per mondiali 2029 o 2031 Temi più discussi: Roma punta a ospitare i Mondiali di atletica leggera del 2029 o del 2031; Roma Appia Run, sport e storia nella Capitale; Atletica, Roma ci prova di nuovo: dopo il fallimento del 2027 si ricandida per ospitare i Mondiali 2029 o 2031; Rivarolo, festa dell’atletica: oltre 450 atleti al Campionato Provinciale Staffette. Atletica, la FIDAL formalizza la candidatura di Roma ai Mondiali 2029-2031: il progetto è stato ritenuto valido dal GovernoLa corsa di Roma verso i Campionati del Mondo di atletica entra nella fase decisiva. La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha ufficialmente ... oasport.it Roma candidata ai Mondiali di Atletica 2029-2031Trasmesse a World Athletics le carte ufficiali: il Governo sostiene il progetto con una lettera del ministro Abodi. Decisione attesa a settembre. Avviato l’iter ... sportface.it La maratona rimarrà una disciplina dei Campionati del Mondo di atletica leggera nel 2027 e nel 2029, poi diventerà un evento annuale: uomini e donne gareggeranno ad anni alterni. - facebook.com facebook Roma punta a tornare protagonista dell’atletica mondiale candidandosi a ospitare i Campionati del Mondo del 2029 o 2031. La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha ufficialmente trasmesso il dossier alla World Athletics, con il sostegno del Govern x.com