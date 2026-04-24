È stata annunciata ufficialmente una collaborazione tra una grande compagnia assicurativa e la Federazione Nazionale di Arrampicata Sportiva Italiana. La partnership prevede il supporto dell’azienda alla squadra nazionale nel percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, includendo anche il settore paralimpico. L’accordo si basa su un rapporto avviato attraverso un processo di negoziazione tra le parti coinvolte.

Centomila tesserati e un nuovo Main Sponsor: la Nazionale Italiana di Arrampicata Sportiva ha siglato un accordo quadriennale con Allianz Italia, che entra ufficialmente a far parte della famiglia federale. “Grazie a questo accordo – si legge nel comunicato – le due realtà lavoreranno insieme lungo tutto il percorso verso l’appuntamento olimpico e paralimpico, per sostenere la preparazione e la partecipazione degli atleti ai principali eventi internazionali, tra Coppe del Mondo, Campionati Europei e Mondiali”. Questa partnership garantirà la presenza del brand su materiale tecnico e divise della nazionale, oltre che durante gli eventi di rilievo organizzati dalla Federazione (FASI).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Insieme verso Los Angeles 2028: ufficiale la partnership tra Allianz e la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

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