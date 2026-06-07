Le notizie più importanti di oggi 7 giugno 2026 a Latina e in provincia

Lunedì 8 giugno 2026, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma–Napoli subirà variazioni a causa di interventi di manutenzione programmata presso la stazione di Latina. RFI ha annunciato che la modifica sarà in vigore durante tutta la giornata, influenzando i servizi previsti sulla tratta. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali deviazioni o modifiche agli orari dei treni. La circolazione tornerà alla normalità una volta conclusi i lavori.

-In occasione degli interventi di manutenzione programmata da RFI presso la stazione di Latina, nella giornata di lunedì 8 giugno 2026 sono previste variazioni alla normale circolazione ferroviaria sulla linea Roma–Napoli. Ecco i bus sostitutivi (LEGGI QUI)-Aveva 84 grammi di hashish in casa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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