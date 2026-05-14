Le competizioni di alto livello di scherma stanno entrando nella fase decisiva, con gli Europei e i Mondiali in programma tra giugno e luglio. L’Italia si presenta con atleti nati nel 2000 o successivamente, mentre altre nazioni non sono riuscite a mantenere il passo. La presenza degli azzurri si concentra su queste date chiave, con le gare che decideranno le medaglie in palio.

Le competizioni di primo livello della scherma stanno raggiungendo le proprie fasi cruciali. Gli eventi con le medaglie in palio, ovvero Europei e Mondiali, andranno in scena nel cuore di giugno e al termine di luglio. Cionondimeno, essendo passata in archivio la quasi totalità degli appuntamenti di Coppa del Mondo e Grand Prix, è possibile, dove vi sia l’opportunità, lanciarsi in analisi che superino la banale enunciazione dei risultati. Riguardo alla spada maschile, c’è un dato che balza all’occhio, se si ha la voglia e la capacità di approfondire. Nella stagione corrente non c’è una nazione che, come l’ Italia, possa dire di aver portato sul podio in appuntamenti di primo livello un numero così elevato di spadisti nati nel XXI secolo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, il futuro della spada maschile è azzurro? L’Italia avanza con i nati del XXI secolo e nessuna nazione tiene il passo

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