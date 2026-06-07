La nuova truffa dei falsi messaggi da Autostrade per l' Italia
Autostrade per l'Italia ha segnalato un nuovo tentativo di truffa tramite messaggi fraudolenti, come SMS ed email, che usano il nome dell'azienda in modo improprio. Questi messaggi sono stati inviati a utenti in diverse zone e cercano di ingannare riceventi per ottenere dati personali o denaro. La società avverte di non cliccare sui link o fornire informazioni e invita a segnalare eventuali comunicazioni sospette.
Una nuova truffa è stata segnalata, questa volta, da Autostrade per l'Italia.Secondo il gruppo che gestisce alcune tratte autostradali in Italia, sono infatti in corso alcuni tentativi di phishing con "messaggi fraudolenti (Sms ed email) che utilizzano impropriamente il nome di Autostrade per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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