La nuova truffa dei falsi messaggi da Autostrade per l' Italia

Notizia in breve

Autostrade per l'Italia ha segnalato un nuovo tentativo di truffa tramite messaggi fraudolenti, come SMS ed email, che usano il nome dell'azienda in modo improprio. Questi messaggi sono stati inviati a utenti in diverse zone e cercano di ingannare riceventi per ottenere dati personali o denaro. La società avverte di non cliccare sui link o fornire informazioni e invita a segnalare eventuali comunicazioni sospette.