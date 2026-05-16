Nuova truffa su WhatsApp | falsi messaggi sui pedaggi autostradali rubano dati bancari

La Polizia di Stato ha diffuso un avviso attraverso i propri canali ufficiali riguardo a una nuova truffa che si sta diffondendo su WhatsApp. Si tratta di messaggi falsi che riguardano i pedaggi autostradali e che mirano a sottrarre dati bancari delle vittime. Questa campagna di phishing si sta diffondendo rapidamente, mettendo in allerta gli utenti sui rischi di cliccare su link sospetti o fornire informazioni personali. La polizia invita a prestare attenzione a messaggi di questo tipo e a segnalare eventuali tentativi di truffa.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme della polizia di Stato. La Polizia di Stato ha lanciato un avviso sui propri canali ufficiali riguardo a una nuova campagna di phishing che si sta diffondendo tramite WhatsApp. I truffatori inviano messaggi che sembrano provenire da Autostrade per l’Italia, segnalando un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale. Nel testo viene chiesto agli utenti di cliccare su un link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. Il rischio: furto di dati personali e bancari. Secondo quanto spiegato dagli investigatori, il collegamento contenuto nel messaggio rimanda a un sito falso creato appositamente per rubare informazioni sensibili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Nuova truffa su WhatsApp: falsi messaggi sui pedaggi autostradali rubano dati bancari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nuova campagna di phishing su WhatsApp: attenzione ai falsi messaggi autostradali e ai link truffa Sullo stesso argomento Allarme Polizia: truffa su WhatsApp con finti pedaggi autostradali? Domande chiave Come riconoscere il messaggio falso prima di cliccare sul link? Quali dati personali vengono rubati attraverso il sito contraffatto?... Truffa Tari a Como: allarme SMS, i criminali rubano dati bancariDiversi cittadini di Como sono stati bersaglio di una serie di messaggi fraudolenti inviati tramite cellulare, che simulano comunicazioni ufficiali... Non hai pagato il pedaggio autostradale: la nuova truffa su WhatsApp #truffa x.com Messaggio whatsapp truffa da una prenotazione Booking - come succede? reddit Truffa del pedaggio autostradale su WhatsApp: il falso messaggio che svuota il conto. L’allarme della Polizia di StatoLa polizia di Stato sui suoi canali social segnala che sta circolando su Whatsapp una una nuova campagna di phishing. Non hai pagato il pedaggio autostradale ... leggo.it Truffa del pedaggio autostradale non pagato tramite WhatsApp, allerta della polizia sul messaggio fintoAllarme truffa su WhatsApp: i falsi messaggi sul mancato pagamento del pedaggio autostradale per rubare dati bancari. I consigli della Polizia ... virgilio.it