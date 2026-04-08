Falsi sms sulla Tari attenzione a messaggi truffa
Recentemente, sono stati segnalati vari tentativi di truffa attraverso messaggi di testo riguardanti la tassa sui rifiuti. Questi sms falsi vengono inviati a residenti nei territori serviti dall’azienda incaricata della gestione della Tari. Le comunicazioni truffaldine cercano di ingannare i destinatari, inducendoli a fornire informazioni personali o a effettuare pagamenti ingiustificati. Le autorità raccomandano di prestare attenzione e di verificare sempre la fonte dei messaggi ricevuti.
Plures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari. I messaggi, non riconducibili a Plures Alia, riportano la frase: “La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un tempestivo contatto al numero 8958009027 per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Falsi messaggi del Cup: la nuova truffa via SmsFalsi messaggi del Cup in cui si invitano i cittadini a chiamare un numero con prefisso 899 per presunte "importanti comunicazioni".
"Ci ricontatti per chiarire la sua posizione", la nuova truffa con falsi messaggi a nome dell'Asl. L'azienda: "Fate attenzione"Una nuova truffa con falsi messaggi provenienti dalle aziende sanitarie si sta facendo largo tra molti utenti.
Si parla di: Falsi sms sulla Tari nel fiorentino, Alia: ‘Non rispondere ai messaggi truffa’.
Falsi sms sulla Tari, Plures Alia: Attenzione a messaggi truffaPlures Alia informa che sui territori serviti sono stati segnalati tentativi di truffa ai danni dei cittadini tramite sms relativi alla Tari ... gonews.it
Falsi sms sulla Tari nel fiorentino, Alia: ‘Non rispondere ai messaggi truffa’Plures Alia informa che sui territori serviti dall’azienda, tra cui l’area fiorentina, sono stati segnalati dei tentativi di truffa ai danni di cittadini tramite sms relativi alla Tari. Il messaggio, ... 055firenze.it