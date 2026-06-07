Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monaco, ottenendo la quinta vittoria consecutiva. Il pilota Mercedes ha mantenuto la prima posizione dall’inizio alla fine, con Lewis Hamilton che si è classificato secondo. Charles Leclerc è uscito di pista e ha terminato la gara contro il muro. Durante la corsa, Antonelli ha comunicato via radio un messaggio che ha evidenziato il suo stato di forma.

Il pilota Mercedes conquista il Principato dall’inizio alla fine, Hamilton chiude secondo, Leclerc finisce contro il muro. “La macchina era una bestia oggi”. Bastano poche parole, pronunciate via radio subito dopo la bandiera a scacchi, per raccontare il pomeriggio perfetto di Andrea Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monaco 2026. Il pilota della Mercedes ha dominato la gara più iconica del Mondiale di Formula 1, conquistando la sua quinta vittoria consecutiva e confermandosi sempre più leader del campionato. Un successo costruito con autorità, senza lasciare spazio agli avversari nemmeno nei momenti più delicati di una corsa resa complicata da safety car, incidenti e una bandiera rossa nel finale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Kimi Antonelli domina anche Monaco: quinta vittoria di fila e un messaggio via radio che racconta il suo momento

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Manifesta superiorità di Antonelli a Monaco! Quinta vittoria di fila, e ora chi lo ferma più

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