Kimi Antonelli è un uragano a Miami | terza vittoria di fila e quota 100 in classifica

Kimi Antonelli ha conquistato il suo terzo successo consecutivo nel Gran Premio di Miami, portando a casa anche la sua centesima posizione in classifica. Il pilota italiano si è imposto in modo netto, dimostrando continuità nelle prestazioni e consolidando il suo ruolo nel campionato. La gara si è svolta su un circuito ricco di sorprese, con Antonelli protagonista assoluto fin dalle fasi iniziali.

Non è più solo una promessa, è una splendida realtà che parla italiano. Kimi Antonelli trionfa anche nel Gran Premio di Miami, infilando la terza vittoria consecutiva e lanciando un segnale inequivocabile a tutto il circus della Formula 1. Con questo successo, il 19enne bolognese consolida il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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