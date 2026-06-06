Dibu Martínez o Vicario? La Juventus studia i conti e prepara la scelta per il nuovo numero uno

La Juventus valuta le opzioni per il portiere titolare, confrontando i costi di Dibu Martínez e Guglielmo Vicario. Le trattative sono in corso e la scelta dipenderà dai parametri economici e dalle esigenze tecniche del club. Nessun accordo è stato ancora raggiunto, e la decisione finale sarà comunicata prossimamente. La società analizza attentamente le offerte per individuare il profilo più adatto alla rosa.

Porta bianconera, confronto totale: le cifre di Dibu Martínez e Guglielmo Vicario guidano la decisione tra i pali della Juventus. La Juventus continua a muoversi con decisione sul fronte portieri, uno dei reparti considerati prioritari in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera sta valutando due profili con caratteristiche e costi molto diversi: Emiliano “Dibu” Martínez e Guglielmo Vicario. Lo riporta Di Marzio. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il portiere dell’Aston Villa rappresenta la soluzione più esperta e immediatamente pronta. Il suo ingaggio, però, è significativo: il campione del mondo argentino percepisce 7 milioni netti a stagione, con un contratto in essere fino al 2028. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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DI MARZIO SVELA LA NUOVA JUVE: MA CÈ UN PROBLEMA ENORME

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Stiamo valutando Dibu Martinez reddit

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