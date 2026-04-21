Celik alla Juventus il difensore turco resta sullo sfondo per l’estate Le ultime novità dalla Continassa

Il difensore turco, attualmente alla Roma, non sembra essere al centro delle attenzioni della Juventus in vista dell’estate. Secondo le ultime notizie provenienti dalla Continassa, il club bianconero non ha ancora avviato trattative ufficiali per il suo eventuale trasferimento. La situazione rimane quindi invariata, con il calciatore che non figura tra le priorità della società per il mercato in corso.

di Angelo Ciarletta Celik alla Juventus, il terzino della Roma resta sullo sfondo per l’estate. Vediamo insieme le ultime novità sul futuro del calciatore turco. La Juve continua a muoversi con decisione per puntellare l’organico in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera ha inserito nella lista dei desideri Zeki Celik. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il calciatore, attualmente in forza alla Roma, rappresenta un profilo ideale per aumentare le rotazioni sulle fasce e garantire maggiore solidità tattica al gruppo. Inoltre sarebbe un affare super conveniente essendo in scadenza di contratto con i giallorossi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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