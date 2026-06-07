Un uomo ha perso il controllo dello scooter e è caduto sulla pista ciclabile in via della Pila, a Viterbo, domenica pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, a bordo c'erano altre due persone, un uomo e una donna. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dei coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Incidente in via della Pila a Viterbo. Nel pomeriggio di domenica 7 giugno, secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, sembrerebbe insieme a un altro uomo e a una donna, ed è caduto all'interno della pista ciclabile, all'altezza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Incidente in via della Pila a Viterbo, scooter finisce sulla pista ciclabile | FOTO ift.tt/l7Vfr6M ift.tt/fywxpAV x.com

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