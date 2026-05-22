Pista ciclabile Aronne | Via della Pila era illegale e lo è anche difendere i parcheggi abusivi
Durante la recente seduta del consiglio comunale, la discussione sulla pista ciclabile di via della Pila ha suscitato accese proteste e confronti tra i membri dell’assemblea. Un consigliere ha affermato che la strada era illegale e ha aggiunto che difendere i parcheggi abusivi rappresenta un’ulteriore questione problematica. La questione ha attirato l’attenzione dei presenti, trasformando l’interrogazione in un confronto diretto tra chi sostiene le opere pubbliche e chi evidenzia irregolarità e criticità legali.
Come ampiamente prevedibile, il tema della pista ciclabile di via della Pila è diventato il fulcro della seduta del consiglio comunale dedicata alle interrogazioni, trasformandosi in uno scontro frontale. I banchi della minoranza hanno portato avanti la battaglia contro la gestione dell'opera. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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