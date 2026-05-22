Pista ciclabile alla Pila 516 firme contro | Pronti a coinvolgere le autorità anche sulla regolarità del tracciato pedonale
A Viterbo, 516 persone hanno firmato una petizione contro la pista ciclabile con cordoli realizzata alla Pila. Il Comitato di commercianti e residenti che ha promosso la raccolta firme ha inviato le schede sottoscritte tramite Pec al protocollo del Comune. Nella petizione si chiede una revisione della viabilità e si segnala l’intenzione di coinvolgere le autorità anche sulla regolarità del tracciato pedonale. La questione riguarda le modifiche apportate alla zona e i possibili aspetti legali legati alla sua realizzazione.
Pista ciclabile con cordoli alla Pila a Viterbo, raccolte 516 firme contro. Il Comitato di commercianti e residenti che nei giorni scorsi ha lanciato la petizione ha consegnato via Pec al protocollo del Comune 52 schede contenenti le sottoscrizioni con cui chiedono “la revisione della viabilità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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